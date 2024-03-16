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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة هاتشباك اقتصادية وبأرخص سعر في مصر .. ما هي ؟

ميتسوبيشي ميراج موديل
ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

تعتبر السيارة ميتسوبيشي ميراج من ابرز السيارات الإقتصادية المقدمة بالسوق المصري، حيث تعد من أرخص إصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، عن فئة الهاتشباك الشهيرة، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

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اشتهرت السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بالجانب الاقتصادي حيث دعمت بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، يضخ 76 حصان و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي ميراج فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل عبر تقنية الجر الأمامي، اضافة إلى باقة من التجهيزات منها، جنوط ذات مظهر رياضي، سبويرل خلفي، إضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام ترفيهي صوتي ومدخل USB، وبلوتوث، راديو.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج على وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن خلفية، برنامج الثبات الالكتروني ESP، نوافذ كهربائية، إطارات 15 بوصة.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

أبعاد السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 

 

  • طول 3845 مم.
  • عرض 1510 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2550 مم.

 

سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 في مصر 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 930 ألف جنيه.

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