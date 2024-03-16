بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على الفتح بدوري روشن السعودي

حقق الاتحاد الفوز على مضيفه الفتح بنتيجة 4-2، اليوم السبت، في إطار الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.



وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق سالم النجدي وسعد الشرفاء، في الدقيقتين 6، 66.

أما رباعية الاتحاد فسجلها عبد الرزاق حمد الله (الأول والرابع) وجواو فليبي وأحمد الغامدي، في الدقائق 39، 54+4، 64، 74.



وارتفع رصيد الاتحاد بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الفتح عند 31 نقطة، في المركز التاسع.

وحجز أحمد حجازي دفاع اتحاد جدة مقعده في التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة الفتح، في إطار الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل اتحاد جدة الذي يعتمد عليه المدرب مارسيلو جاياردو كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش – أحمد حجازي – لويز فيليبي – مد الله العليان

الوسط: نجولو كانتي – فيصل الغامدي – أحمد الغامدي

الهجوم: فيلبي جوتا – رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله

ولعب أحمد حجازي الموسم الحالي مع اتحاد جدة 13 مباراة في مختلف البطولات بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسجل هدفين.

ويتواجد أحمد حجازي ضمن قائمة منتخب مصر التي ستلعب ضد نيوزيلاندا في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية التي تستضيفها مصر.