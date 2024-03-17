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برلمان

لجنة من الثقافة والإعلام والآثار والتنمية المحلية|تحرك برلماني لكشف ملابسات حريق استوديو الأهرام

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

﻿تقدّم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام، وامتد للعمارات المجاورة ، مطالباً من الحكومة كشف جميع الملابسات والحقائق حول هذا الحريق الذى أصاب أهالى المنطقة بالفزع والرعب الشديدين.

وتساءل "رمزى" قائلاً: أين وسائل الحماية والأمن لتجنب وقوع مثل هذه الكوارث فى مثل هذه المواقع الفنية والتاريخية والتى تتضمن تاريخ مصر الفنى والسينمائي ؟ وما هى الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة ؟ وهل الحكومة ستستفيد من هذه الكارثة فى حماية مختلف المواقع التاريخية التى تحتوى على تراث مصر الثقافى والفنى ؟ 

مطالباً من الحكومة صرف التعويضات العادلة لكل المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة حيث اندلعت النيران في أكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى عن حجم وقيمة التلفيات التى حدثت داخل أستوديو الأهرام ؟ وهل هناك نسخ بديلة من الأعمال الفنية تم الاحتفاظ بها فى أماكن اخرى ؟ وأين كان المسئولون عن الاستوديو أثناء اندلاع هذا الحادث ؟ مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والآثار ولجنة التنمية المحلية واستدعاء وزيرى الثقافة والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته.

وكان مصدر مسئول قد صرح بأن 14 شخصًا أصيبوا فى حريق استوديو الأهرام وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وشملت مستشفيات الهرم وأم المصريين.

وأضاف المصدر أن الإصابات شملت 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية و11 مواطنًا من السكان المنطقة وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وكسور وجروح وحرق نتيجة الحريق.
وشهدت المنطقة حالة من التأهب خلال اندلاع الحريق، فقد خرج الأهالي القاطنين بجوار الاستوديو من منازلهم، واحتشدوا بالقرب من موقع الحريق خوفًا من امتداد النيران للمساكن.

وبالفعل امتدت حريق استوديو الأهرام إلى العمارات المجاورة بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية بالجيزة، وسط محاولات مضنية لقوات الحماية المدنية في الجيزة، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، بالجيزة.

رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية الحكومة استوديو الأهرام النيران

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