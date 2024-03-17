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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا عن حسام حسن

صدى البلد

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً مثيرا بشأن حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مجدي عبد الغني:"بمناسبة الصورة دي.. حسام حسن بالنسبالك المهاجم رقم كام في تاريخ مصر؟ ".

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات نجم منتخب مصر أبو جبل من معسكر المنتخب استعدادًا لـ كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أبو جبل إن حسام حسن أسطورة وبيساعدنا كتير في التدريب، وبيطلب مننا كحراس المشاركة في بناء الهجمة.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة.

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