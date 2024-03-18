ليست حقيقية.. ألمانيا تعلق على انتخابات روسيا وتتوعد بعقوبات

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن الانتخابات التي جرت في روسيا لم تكن انتخابات حقيقية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت بيربوك في بداية قمة لوزراء الخارجية الأوروبيين "الانتخابات الروسية كانت انتخابات بلا خيار أو حقيقة".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيمهد الطريق لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجهز لنظام عقوبات يستهدف المستوطنين اليهود المتطرفين بالضفة الغربية.

وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المائة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المائة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.