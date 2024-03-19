الخضري: أفشة سيكون له دور كبير مع حسام حسن في منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي احمد الخضري، أنه لابد من حضور جماهيري كبير في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يتمتع بدعم جماهيري كبير، كما أنه يتم توفير كل متطلباته في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن يحصل على دعم جماهيري غير مسبوق من أيام محمود الجوهري، وهناك روح جديدة ظهرت بينه وبين اللاعبين، وتدريب الأندية مختلف عن المنتخبات".

وأضاف: "حسام حسن سيتعامل مع لاعبين كبار ونجوم الصف الأول، وطريقة تعامله مع العناصر الموجودة في المعسكر ستكون مختلفة عن الأندية".

وزاد: "هناك اتفاق حصل بين الأهلي وحسام حسن على اراحة بعض اللاعبين الدوليين، ومنتخب تونس قام بترك لاعبي الترجي أيضا بسبب دوري ابطال اوروبا، وحسام حسن تفهم الموضوع لأنه حريص على التنسيق مع الأندية، هناك لاعبين كثيرين بخلاف لاعبي الأهلي من الممكن أن يحصلوا على فرصة اللعب في المباراة الثانية".

وأكمل: "هناك أزمة واضحة بين حسام حسن وعمر كمال عبدالواحد لم يتم حلها، ولذلك لم ينضم لمنتخب مصر، ومفيش حاجة اسمها (قرصة ودن) لأي لاعب قبل اختياره مستقبلا، يجب ان يقوم حسام حسن بفتح صفحة جديدة مع اللاعبين".

وزاد: "من حق حسام حسن اختيار ما يريد من اللاعبين، لكن عليه نسيان أي خلافات، ولا يجب الحكم على المدرب من لقاء نيوزيلندا وان يحصل على فرصته كاملة، ومن حقه انه يجرب كل العناصر، وموضوع الروح فقط ليس في كرة القدم لانها اصبحت تكتيك".

وأكد، أن محمد مجدي أفشة سيكون له دور كبير مع منتخب مصر، وهو كان مفتاح فوز الأهلي مؤخرا بكأس مصر بعدما شارك في الشوط الثاني. وكان يستحق الفوز بجائزة رجل المباراة أو مصطفى شوبير، لكن الجائزة منحت لـ امام عاشور بسبب الجمهور.

وتابع: "من حق الجماهير أن تتحدث عن اختيارات حسام حسن في منتخب مصر، خصوصا لاعبي الزمالك مثل عمر جابر ودونجا وحسام عبدالمجيد وغيرهم".



وأتم: "بالتأكيد هناك حالة سوء تفاهم بين حسام حسن وصلاح، وكان يجب انهاء الأزمة منذ أول يوم من إعلان توليه قيادة المنتخب الوطني، ولكننا كالعادة تركنا المشكلة ولم نقم بحلها، وهناك حالة من عدم الصراحة من المسئولين، وكان عليهم الاعلان عن عدم رغبة اللاعب في الانضمام لمعسكر المنتخب، رغم انه اصبح يشارك بصفة مستمرة مع ليفربول".