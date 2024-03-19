سقوط عصابة نسائية تسرق المواطنين وأخرى للسيارات| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط الجناة.

فقد تم ضبط سيدتين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزتهما “3 حافظات نقود خاصة بثلاث سيدات – مبلغ مالى”.

وبمواجهتهما، اعترفتا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

كما تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى الغربية والبحيرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وبحوزة أحدهما سيارة مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات باستخدام السيارة المضبوطة والتصرف فى السيارات بالبيع لعملائهما وهم 4 أشخاص سيئي النية.

تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارات المستولى عليها، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.