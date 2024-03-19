طارق مصطفي يكشف عن سبب رحيله إلى الوداد المغربي

أعلن أحمد حسن عن سبب نقل اللاعب طارق مصطفى اللي الواد المغربي من نادي البنك الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: رحيلي للوداد المغربي بيد إدارة البنك الأهلي".

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن دخول طارق مصطفي دائرة الترشيحات بقوة لتدريب الوداد المغربي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن “طارق مصطفى مرشح لتدريب الوداد المغربي”.

واقترب فريق الوداد المغربي من الغياب عن المشاركة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد تعثره مرة أخرى في الدوري المغربي.