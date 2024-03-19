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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القضية الفلسطينية تتصدر أجندة الوطن ومساعدات مصر للقطاع الأكثر عربيا وعالميا

صدى البلد

أكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس الشيوخ، أن تواصل قوافل المساعدات المقدمة من مصر، وعبر التحالف الوطني للعمل الأهلي لقطاع غزة، دليل على الدور التاريخي لمصر في مساندة القطاع ونصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره.

وقال عمران، في تصريح صحفي له اليوم، ان مصر الأكثر مساعدة لقطاع غزة منذ اندلاع الحرب في اكتوبر الماضي، بآلاف الأطنان والمساعدات الغذائية والدوائية والعلاجية ولوازم الشتاء وغيرها من مختلف ألوان المساعدات، وهو ما ينطلق بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي قابلة مساعدات تضم 300 شاحنة في رمضان لدعم غزة تضم 300 قاطرة،  وهو انطلاقًا من تمسك مصر بدعم القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا على كافة المستويات وبكل الصور الإغاثية والإنسانية الممكنة للوقوف بجواره في هذه الظروف العصيبة.

وشدد نائب القليوبيه، على أن القافلة تضم أكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنا من المياه ، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها يأتي في إطار دور مصر الريادي والسبّاق لدعم غزة.

واختتم النائب حافظ عمران، بالإعراب عن التقدير العربي والعالمي لدور مصر، ومواقفها الرافضة للتهجير واستمرار العدوان وضرورة وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد، وهو ما يؤكد زعامتها ووجود القضية الفلسطينية كقضية أولى على أجندة الوطن.

حافظ عمران مجلس الشيوخ غزة الشعب الفلسطيني

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