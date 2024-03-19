المغرب.. إحباط عملية هجرة غير شرعية وبيان هام للجيش

أفادت القوات المسلحة الملكية المغربية، بأن عناصرها المكلفة بمراقبة الساحل، تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية ، على بعد حوالي 74 كيلومترا شمال مدينة العيون، لقارب جانح وعلى متنه 55 ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للدرك الملكي بهدف القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

وفي وقت سابق، أشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الى أن مختلف عمليات التمشيط الساحلي والدوريات البحرية تمكنت الجمعة الماضية، من اعتراض 269 مرشحا للهجرة غير الشرعية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

كما تمكنت عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بمراقبة الساحل، بالتعاون مع وحدات التمشيط، من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية.

وتابع أن هذه العمليات أسفرت عن اعتراض 147 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 103 ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و44 مغربيا.