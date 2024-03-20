محافظة القليوبية تستلم 71 طن سكر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم تسلم محافظة القليوبية عدد 71 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخانكة والخصوص شبين القناطر، بالإضافة إلى كميات سكر المبادرة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .



وأوضح محافظ القليوبية أن هذه الكميه تعد الدفعة الثانية التي استلمتها المحافظة، حيث تم استلام 72 طن سكر الأسبوع الماضي وتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ و كفر شكر، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة .

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان .



من جانبه ثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، فى دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين .