السعودية تخفض حيازتها من أذونات وسندات الخزانة الأمريكية

ذكرت صحيفة “سبق” السعودية؛ أن المملكة خفّضت حيازتها من أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي، 3% (4 مليارات دولار)، لتبلغ 127.5 مليار دولار (478 مليار ريال)، مقابل 131.5 مليار دولار (493 مليار ريال) بنهاية ديسمبر الذي سبقه.

وأوضحت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن المبيعات السعودية تأتي بعد سلسلة مشتريات استمرت ستة أشهر بقيمة إجمالي 23.4 مليار دولار، امتدت منذ يوليو 2023.

ووفق الصحيفة السعودية؛ حلت المملكة بنهاية يناير الماضي، في المرتبة الـ 17 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 15% (16.5 مليار دولار)، حيث كان رصيدها 111 مليار دولار نهاية يناير 2023.