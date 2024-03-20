برلمانية عن توجيهات الرئيس السيسي: انحياز كبير للمواطن البسيط

أيدت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

انحياز الرئيس للمواطن البسيط

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط، لافتة الى أن القيادة السياسية وضعت المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياتها من تقديم كافة الدعم والخدمة المتميزة سواء في التعليم او الصحة بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم ومساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على التغلب على التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية لتتجاوز الصعوبات الراهنة، قائلة:" الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في سبيل دعم المواطن ومساندته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلي للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.