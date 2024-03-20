عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد شوبير عن أزمة «كان 2006»: «اديت للسواق بتاعي تذكرتين بس»

الكابتن أحمد شوبير
الكابتن أحمد شوبير

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على مقطع فيديو سابق تحدث فيه عن شادي محمد مدافع وكابتن النادي الأهلي الأسبق بطريقة غير لائقة، عندما قال: "إيه العيال دي؟! كلمني عن ناس محترمة بقى، شادي وشادية وحسنية وتحية والكلام ده".

حضور المباريات

قال شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "مش حلو، لأ مش حلو، لأني وقتها كنت متعصب ومتنرفز، وده ميصحش يتقال".

إلى ذلك، تطرقت الإعلامية بسمة وهبة، إلى رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة في التدخل فى توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطنى مع غانا، ضمن الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، خوفا من تورطهم فى أى مشاكل تحدث بشأن وجود التذاكر فى السوق السوداء، ومنعا من تكرار الاتهامات التي طالت شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة فى 2006 بتورطه من خلال ضبط سائقه ببيع تذاكر مباريات المنتخب فى السوق السوداء وكادت تطيح به من مجلس الشعب حينذاك.

وأوضح شوبير: "مدير مباحث العاصمة آنذاك، كان اللواء إسماعيل الشاعر، كان رجلا جميلا ومحترما، كلمته في التليفون، وقلت له إيه الموضوع ده، من كتر اللي اتكتب أنا صدقت أقسم بجلال الله، فقالي أنا بضحك يا أحمد زيي زيك".

وواصل: "ما حدث أننا نحصل على دعاوى لحضور المباريات، فمنحت تذكرتين للسائق فقط لا غير، ولا دخل للسوق السوداء، وما حدث كان حملة ممنهجة وراؤها شخص توفي إلى رحمة الله، بس أنا أخدت حقي تالت ومتلت". 

احمد شوبير الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الاعلاميه بسمة وهبة المنتخب الوطني النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

لفافات هيروين.. الجنايات تبرئ شقيقين من تهمة تجارة المخدرات ببولاق الدكرور

الخارجية الأمريكية: موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة لم يتغير

في غفلة منها .. سقوط المتهمين بسرقة حقيبة فتاة أجنبية بالعجوزة

واشنطن تعلن موقف بلينكن من حضور اجتماع مع الوفد الإسرائيلي بشأن رفح

آلاف المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر.. فيديو

منهم مصر .. بلينكن يجتمع مع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

ضيق أوي وبطنها مكشوف .. ظهور مثير لـ جوهرة

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ