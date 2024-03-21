أمن القاهرة يكشف لغز وقائع سرقات ويضبط مرتكبيها |صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") .. بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزته (3) هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب "كسر الباب" ، واعترفا بارتكابهما عددًا من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وكذا ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة ، واعترفا بارتكابهما (2) واقعة سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة ، سلاح أبيض ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.