خلافات النسب.. القصة الكاملة لإضرام عامل النيران بشقة حماه في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات مع عامل وشقيقه لاتهامهما بإلقاء المولوتوف على شقة والد زوجة الأول بسبب خلافات النسب بينهما في دائرة أبو النمرس.

القصة الكاملة لـ إلقاء عامل المولوتوف على شقة حماه

حيث أمرت النيابة العامة في الجيزة، باستعجال تحريت المباحث حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، واستمعت لأقوال مالك الشقة الذي اتهم زوج ابنته وشقيقه بإشعال النيران في الشقة بإلقاء المولوتوف عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهم وشقيقه قاموا بإلقاء المولوتوف على شقة والد زوجة الأول بسبب خلافات النسب بينهما، واتهم مالك الشقة زوج ابنته بإلقاء زجاجة مولوتوف على الشقة نتج عنها اشتعال الحريق في الشقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط عامل وشقيقه المتهمين بإلقاء زجاجة مولوتوف على شقة والد زوجة الأول بسبب خلافات نسب بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

حيث تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالصالة وغرفة واحدة وبمناقشة مالكي الشقة عامل وزوجته، اتهما زوج ابنتهم وشقيقه بإلقاء زجاجة مولوتوف على الشقة بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.