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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف : مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 

عقد  اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اجتماعا بمجموعة العمل المصغرة التي قام بتشكيلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالقرار رقم 486  لسنة 2024، لتختص بمراجعة توافر كافة السلع الأساسية والاستراتجية وإتاحتها للمواطنين  بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية  تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء  وطبقا للكتاب الدوري  رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.
استعرضت مجموعة العمل  الـ 7 سلع  الاستراتيجية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء  وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.

 

كما ناقشت مجموعة العمل اجراءات الرقابة التموينية المنفذة حيال  تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار الذي صدر في ديسمبر 2023، أو لحين اشعار آخر "أيهما أقرب"

واستعرض مقرر المجموعة علاء سعيد"مدير الوحدة الإقتصادية وإدارة التعاون"جدول أعمال الاجتماع الأول ، والتي بدأها باستعراض قرار  السيد الدكتور  محافظ بني سويف رقم 486 لسنة 2024وكذا الكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024، وبحث آلية تنفيذ القرار، توزيع المهام والمسئوليات ، وتحديد موعد للتفقد والمرور على الأسواق للتأكد من توافر  السلع الأساسية والاستراتجية ، تحديد المنفذ الحكومي وعدد من الهيبرات لتحديد متوسط السعر للسلع ، تحديد  الإجراءات التي ستقوم بها اللجنة خلال الأسبوع ، وتحديد موعد لإعداد التقرير الأسبوعي

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عدد من الإجراءات وأجندة أعمال لتحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية، بهدف تفعيل  قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي تشرف علي تنفيذها بشكل مباشر وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل قصاري الجهد في هذا الشأن.

وتم الاتفاق على متابعة تكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق  بأية محاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، وتكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

أكد  السكرتير العام المساعد على أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات اليومية لمجموعة  العمل المصغرة على محافظ بني سويف، وذلك للتوجيه بما يلزم حيالها، بجانب أنه سيتم رفع تقرير عن الموقف السلعي للـ 7 سلع استراتيجية لوزارة التنمية المحلية والتي بدورها ستقوم برفعه لرئاسة مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع : العقيد أحمد محمد وزير رئيس مباحث التموين، جمعة علي عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، علاء سعيد مدير الوحدة الإقتصادية، وأشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة، وسعيد رمضان مدير الإعلام بديوان عام المحافظة، ومحمد محمود سنوسي جهاز حماية المستهلك، وايهاب راضي نائب عن مدير عام  التفتيش المالي والإداري.

 

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