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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ: مصر أول دولة بالعالم تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الأم تأكيد على دعمه للمرأة المصرية ودورها في تربية أجيال المستقبل.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما بإقرار التشريعات التي تهدف لحماية المرأة، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الرئيس السيسى جعل للمرأة المصرية دورها المهم والايجابي فى تحقيق مساهمة أكبر لها في سوق العمل المختلفة، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن دستور 2014، اشتمل على أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحتوى على 34 مؤشرًا، وأربعة أعمدة هي «التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية والتشريعات والثقافة» كركائز.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن القيادة السياسية عززت من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكا وإيمانا بجدارتها وقدرتها على خوض معارك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى فضلاً عن كونها لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة

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