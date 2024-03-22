الأم والأخت مسكوه والابن طعنه.. جريمة بشعة بسبب رش المياه في نهار رمضان

"حق محمد علي فين"و " حق محمد جاي".. هاشتاج أطلقه أهالي منشأة القناطر بعد مقتل محمد ابن قرية الجلاتمة بطعنة في الرقبة من جاره عقب مشاجرة بينهما بسبب "رش المياه".

يوم السبت الماضي سادس أيام شهر رمضان الكريم كان محمد ابن العشرين عاما يقوم برش المياه في الشارع أمام منزلهم فنهره شاب آخر شهرته "الليثي" مدعيا انه يقوم برش المياه أمام المحل الخاص به.

تطورت المشادة الكلامية بين الطرفين الى مشاجرة قام على إثرها المتهم باخراج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد للشاب المجني عليه طعنة أودت بحياته وسط صرخات اسرته والمارة.

شقيق المجني عليه قال إنهم حتى الآن لا يعلمون سبب الجريمة فهل دفع شقيقه حياته بسبب "رش المياه"؟، وأضاف قائلا إنه كان حسن الخلق وجميع جيرانهم يحبونه ومقتله بتلك الطريقة البشعة لن ينسوها طوال حياتهم.

وحول ما حدث يوم الجريمة قال انه كان في عمله وتلقى اتصالا هاتفيا يخبره بنقل شقيقه إلى المستشفى مصابا بطعنة في رقبته وعندما ذهب اليهم علم أن المتهم ووالدته وشقيقته حاصروا شقيقه وقامت الأم والأخت بتقييد حركته وطعنه المتهم وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب في مدينة منشاة القناطر شمال محافظة الجيزة بعد ٤ ايام من ارتكابه الجريمة وهروبه.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بينت مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القص.

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على المتهم الهارب ونجحت قوة من مباحث منشأة القناطر ترأسها المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث بعد تحديد مكان اختفاء المتهم والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب رش المياه امام محله وتطور الامر الى مشاجرة قام على اثرها بتسديد طعنة له اردته قتيلا في الحال واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.