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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 4 أيام هروب.. سقوط المتهم بقـ.تل ابن منشأة القناطر في رمضان

المجني عليه
المجني عليه


نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القاء القبض على المتهم بقتل شاب في مدينة منشاة القناطر شمال محافظة الجيزة بعد ٤ أيام من ارتكابه الجريمة وهروبه. 

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بينت مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القص. 

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على المتهم الهارب ونجحت قوة من مباحث منشأة القناطر ترأسها المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث بعد تحديد مكان اختفاء المتهم والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب رش المياه امام محله وتطور الامر الى مشاجرة قام على اثرها بتسديد طعنة له اردته قتيلا في الحال واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

ابن منشأة القناطر رمضان رش المياه المتهم الهارب مباحث منشأة القناطر النجدة

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