موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

موعد غلق التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 

واوضحت أن الغلق في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سوف تظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.

موعد تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات 

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال اعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

اماكن التسجيل لطلاب الدور الثاني بمعامل التنسيق بالجامعات 

وتواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)  

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

