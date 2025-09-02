قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تحقق مراكز متقدمة في التحدي الإفريقي العاشر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية المصرية في فعاليات تحدي التكنولوجيا الإفريقي العاشر (ATC) الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٥.

واعرب عن سعادته بما قدمه الطلاب من أداء مشرف يعكس قدراتهم الابتكارية المتميزة.

خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كداعم رئيسي للابتكار والصناعات المتقدمة في إفريقيا

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كداعم رئيسي للابتكار والصناعات المتقدمة في إفريقيا، ويعكس التزام الدولة بتأهيل شبابها على أعلى المستويات التكنولوجية والفنية، مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية المصرية تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي، وإعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا الاطار، شاركت الجامعات التكنولوجية المصرية بفرق طلابية متميزة حققت نتائج متقدمة في مختلف مجالات المسابقة، حيث فاز فريق جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمركز الثاني في مجال تطبيقات الهاتف المحمول (جائزة مالية قدرها ٢٥٠٠ دولار)، وذلك بإشراف الدكتورة رشا السطوحي، ومشاركة الطلاب عبدالله أحمد حسن سعد، وعبد الرحمن يحيى إبراهيم، ودميانة سامي ونيس. كما حصل الطالب عبدالله صلاح عبدالله محمد من جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية على المركز الأول (منحة دراسة في الصين)، بينما حصل الطالب عبدالله أحمد حسن سعد من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على المركز الثاني (منحة دراسة في الصين)، وفاز الطالب عمر خالد محمد عبدالعزيز من جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية بالمركز الرابع، والطالبـة بسمة حسين محمد من جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بالمركز الخامس.

وفي مجال الرسم الميكانيكي واستخدام برامج التصميم (Mechanical Drawing and CAD Software)، حصل الطالب مصطفى وائل من مجمع السلام التكنولوجي على المركز الثاني (منحة دراسة في الصين)، وفاز الطالب أحمد عمرو من جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية بالمركز الثالث، بينما جاء الطالب مصطفى أسامة من مجمع السلام التكنولوجي في المركز السادس.

وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في نيروبي بحضور كبار المسؤولين من وزارات التعليم الإفريقية، وسفارة الصين في كينيا، وشركة AVIC INNO المنظمة للحدث، حيث جمعت المسابقة في موسمها العاشر ١٤٢ فريقًا و٥٦٨ مشاركًا من أكثر من ١٥ دولة إفريقية.

وتُعد مسابقة تحدي التكنولوجيا الإفريقي منصة رائدة لتطوير مهارات الشباب في المجالات الصناعية والتكنولوجية منذ انطلاقها عام ٢٠١٤، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات الفنية والهندسية، وتوفير فرص تدريب متقدمة على أحدث التقنيات الصناعية، ودعم التبادل المعرفي بين الدول الإفريقية والصين في مجال التعليم والتدريب المهني.

مصر التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات التكنولوجية

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

بندوة حول بشرية النبي.. البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

