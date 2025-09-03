قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

زي البرازيل .. الصحة والتضامن تناقشان تفاصيل الوجبة المدرسية الساخنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، بحضور قيادات الوزارتين، والمجلس القومي للسكان، وممثلي برنامج الغذاء العالمي، بهدف تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة التي تدعم صحة المواطن المصري وتنميته الشاملة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تعزيز التعاون في البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، مع التركيز على دعم الأطفال خلال الألف يوم الأولى ضمن برنامج “تكافل وكرامة”. 

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم المكملات الدقيقة (MMS) وتكثيف التوعية بأهمية التغذية السليمة للأمهات الحوامل والمرضعات.

تمكين المرأة اقتصاديًا 

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول استراتيجيات تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مبادرة “ازرع”، التي تربط صغار المزارعين ببرامج الحماية الاجتماعية عبر مشروعات زراعية وحيوانية وداجنة، لتحسين الأمن الغذائي للأسر. كما تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين وزارتي الصحة والتضامن، ومبادرة “ازرع”، وبرنامج الألف يوم الذهبية، مع بدء التنفيذ التجريبي في محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا.

وأشار إلى مناقشة توحيد منهج مشورة ما قبل الزواج بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والكنيسة، لضمان رسائل توعوية موحدة حول الاستعداد للحمل، المباعدة بين الولادات، وخدمات المقبلين على الزواج. 

كما تم الاتفاق على تفعيل بروتوكول مشترك لإدارة مراكز تنمية الأسرة، وتوسيع خدماتها، وتعزيز دور الرائدات الصحيات والاجتماعيات من خلال برامج تدريبية موحدة.

وفي سياق التغذية المدرسية، تم استعراض خطط التوسع في تقديم وجبات ساخنة للطلاب، مستفيدين من التجربة البرازيلية الناجحة. كما اتفق الجانبان على إعداد وثيقتين استراتيجيتين: الأولى لبرنامج الألف يوم الذهبية، والثانية بعنوان “النهج الشامل للتغذية عبر مراحل الحياة”، لتلبية الاحتياجات الغذائية من مرحلة ما قبل الزواج حتى ما بعد سن 65 عامًا.

واختتم “عبدالغفار” بالإشارة إلى مناقشة دعم المناطق ذات المؤشرات السكانية المتدنية عبر الجمعيات الأهلية، إلى جانب التحضير لإطلاق “الشهر المصري للتغذية” في أكتوبر سنويًا، والذي يركز على قضايا التقزم، السمنة، الأنيميا، وترشيد استهلاك السكر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وزير الصحة والسكان التضامن وزير التضامن الاجتماعي برنامج الغذاء المواطن المصري التغذية السليمة وزير الصحة

