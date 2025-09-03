ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

شاركت الفنانة ريم مصطفى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورا جديدة لها.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان اسود مكشوف الظهر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ريم مصطفى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقته

وتعد الفنانةريم مصطفى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.