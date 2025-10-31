لاعب الزمالك السابق: طريقة لعب فيريرا لا تتناسب معنا

أعرب أحمد عبدالحليم، لاعب الزمالك السابق، عن إحباطه عقب تعادل الفريق أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، مشيرًا إلى أن الزمالك قدم شوطًا أول جيدًا، إلا أن الأداء تراجع بشكل واضح في الشوط الثاني.

وقال عبدالحليم، في اتصال هاتفي ببرنامج «استاد المحوري»: «بعض لاعبي الزمالك لم يقدموا المستوى المنتظر، رغم الدعم المتواصل من الجماهير، ولا يصح ربط النتائج بالمستحقات المالية».

واستعرض اللاعب السابق أداء المدرب يانيك فيريرا، مشيرًا إلى وجود قصور فني في إدارة المباريات: «فيريرا أدار عدة مباريات هذا الموسم بشكل خاطئ، وتغييرات مثل خروج دونجا ويكو بانزا أفسدت الهجمات، وهناك حاجة لتدخل مجلس الإدارة لإنقاذ الفريق».

وأضاف: «طريقة لعب فيريرا لا تتناسب مع طبيعة الزمالك وجماهيره، والكلام عن كونه مدرب “مشروع” لا يصدق هنا، والجماهير لن تقبل بأسلوبه الحالي».