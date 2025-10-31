رضا عبدالعال: أداء بعض لاعبي الزمالك مخيب للآمال

وجه رضا عبدالعال رسالة قوية إلى لاعبي الزمالك، بعد مباراة ضد البنك الأهلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال عبر برنامجه على يوتيوب، أداء بعض لاعبي الزمالك مخيب للآمال، مؤكدًا أن عبدالله السعيد وحسام عبدالمجيد كانا الأسوأ في اللقاء.

وأضاف أن السعيد حاول فرض نفسه على مجريات المباراة، لكنه فشل في التعامل مع الكرة بشكل سليم، وكانت معظم كراته مقطوعة ولم تنجح في إيصالها لزملائه بشكل فعال.

وأشار عبدالعال إلى أن اللاعب الوحيد الذي قدم مستوى جيدًا وكان له أثر إيجابي على المباراة هو شيكو بانزا، مشيدًا بهدفه الذي أنقذ الفريق من الخسارة وأعطى بعض الأمل في الأداء الجماعي للزمالك.



وفي تقييمه لبقية اللاعبين، أكد عبدالعال أن عمر جابر قدم أحد أسوأ مبارياته مع الفريق، في حين أن ناصر ماهر كان استثناءً، حيث قدم أفضل أداء له مقارنة بمستواه في المباريات السابقة، مشيرًا إلى أن ظهوره الإيجابي كان واضحًا في بعض اللحظات داخل الملعب.

واختتم عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة البنك الأهلي سلطت الضوء على نقاط ضعف الفريق، وأظهرت الحاجة الملحة لتحسين الأداء الجماعي واستغلال الفرص الهجومية بشكل أفضل في المباريات المقبلة، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى تصحيح الأخطاء بسرعة لتجنب المزيد من النتائج المخيبة للآمال.