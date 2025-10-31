إبراهيم عبدالخالق: يجب أن يدرك اللاعبين قيمة قميص نادي الزمالك

قال إبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك السابق، إن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي رفض هدية المنافس بعد تعادله أمس وسقط في فخ التعادل مع البنك الأهلي.

وتابع عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "يجب أن يدرك لاعبي الزمالك قيمة قميص القلعة البيضاء، ودائما نرفض الهدايا من المنافسين والدوري لا يزال طويلا وجميع الأندية ستفقد المزيد من النقاط".

وأضاف: "فيريرا فرط في العديد من النقاط السهلة هذا الموسم، وأتمنى تصحيح الأخطاء قبل السوبر المصري لأن بيراميدز فريق صعب للغاية ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".