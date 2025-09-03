لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عجينة الوافلز اللذيذه للانش بوكس .

طريقة عمل عجينة الوافلز اللذيذه

المقادير

3 كوب دقيق

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 معلقة صغيرة بيكنج صودا

1 معلقة صغيرة ملح

2+1/2 كوب حليب

2 عدد بيض

5 معلقة كبيرة زبدة سايحة

لحشو العجينة

1 كوب لانشون تركي مقطع

3/4 كوب جبنة شيدر مبشورة

1 كوب بصل أخضر مقطع صغير

حشو الساندويتش

4 شرائح جبنة شيدر

4 شرائح لانشون تركي

4 شرائح بسطرمة

خطوات التحضير

لعمل العجينة

فى بولة يوضع الدقيق وعليه السكر والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا ويقلبوا

فى بولة اخرى يوضع الحليب والبيض ويخلطوا ويضافوا على خليط الدقيق وعليهم البصل والتركى والجبنة المقطعين ويقلب ثم الزبدة ونقلب برفق تدهن مكنة الوافل ويوضع الخليط ويرش عليه شوية تركى وجبنة وبصل وتغلق وهكذا حتى نفاذ الكمية

لعمل الساندويتش

يؤخذ قرص وافل ويوضع عليه شرائح التركى و الشيدر والبسطرمة ثم يوضع قرص تانى فوقهم (يثنى نصفين مثل الساندوتش او يقطع منه مثلث كامل مثل الساندوتش )