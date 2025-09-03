قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسماء عبد الحفيظ

 إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لتحضير سينابون البف باستري في البيت، بدون عجن أو تعب، فالوصفة هتعجبك جدًا! تاخد دقائق في التحضير، والنتيجة ولا أروع، للشيف ناني مجدي.

 أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

 المكونات

  • 1 علبة عجينة بف باستري جاهزة تُترك لتفك التجمد
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
  • 1/2 كوب سكر بني يمكن استخدام سكر أبيض لكن البني يعطي طعم أفضل
  • 1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
  • رشة فانيليا اختياري
 أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

للوجه التزيين

  • 1/2 كوب جبن كريمي  
  • 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
  • 1 ملعقة كبيرة حليب أو أكثر للتخفيف

طريقة  عمل سينابون البف باستري في البيت

 أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت


1. تحضير العجينة

افردي عجينة البف باستري على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

ادهنيها بالكامل بالزبدة المذابة باستخدام فرشاة.

  • اخلطي السكر البني + القرفة.
  • رشي الخليط بالتساوي على كامل العجينة.
  • لفي العجينة على شكل رول مثل السويسرول
  • قطعيها إلى حلقات بسمك حوالي 2-3 سم.
  • رصي حلقات السينابون في صينية خبز مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بينها.
  • اخبزيها في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 200° مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنتفخ وتتحمر.

5. تحضير الصوص

  • اخلطي الجبن الكريمي مع السكر البودرة والحليب حتى تحصلي على قوام ناعم.
  • بعد خروج السينابون من الفرن، اتركيه يبرد دقيقتين فقط، ثم زينيه بالصوص.

 التقديم

 أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

قدّميه دافئًا مع كوب قهوة أو شاي، أو قدّميه في الحفلات كتحلية خفيفة وسريعة.

نصائح إضافية

  • يمكن إضافة جوز أو مكسرات مفرومة داخل الحشوة لمذاق غني.
  • يمكنك استبدال الجبن الكريمي بصوص كراميل أو شوكولاتة للتنويع.
  • البف باستري ينضج بسرعة، فراقبي الفرن حتى لا يتحرّق.
سينابون سينابون البف سينابون البف باستري في البيت طريقة سريعة وسهلة لتحضير سينابون البف باستري في البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

المحافظ يفتتح معرض أهلا مدارس بشرم الشيخ

بتخفيضات تصل 30%.. افتتاح معرض "أهلاً مدارس" في شرم الشيخ

حملات مكثفة للنظافة

لتحسين المظهر الحضاري.. حملات نظافة مكثفة بحي شرق كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة

محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة رئيس الجامعة السابق

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد