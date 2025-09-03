إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة وسهلة لتحضير سينابون البف باستري في البيت، بدون عجن أو تعب، فالوصفة هتعجبك جدًا! تاخد دقائق في التحضير، والنتيجة ولا أروع، للشيف ناني مجدي.

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

المكونات

1 علبة عجينة بف باستري جاهزة تُترك لتفك التجمد

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1/2 كوب سكر بني يمكن استخدام سكر أبيض لكن البني يعطي طعم أفضل

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

رشة فانيليا اختياري

للوجه التزيين

1/2 كوب جبن كريمي

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة حليب أو أكثر للتخفيف

طريقة عمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت



1. تحضير العجينة

افردي عجينة البف باستري على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

ادهنيها بالكامل بالزبدة المذابة باستخدام فرشاة.

اخلطي السكر البني + القرفة.

رشي الخليط بالتساوي على كامل العجينة.

لفي العجينة على شكل رول مثل السويسرول

قطعيها إلى حلقات بسمك حوالي 2-3 سم.

رصي حلقات السينابون في صينية خبز مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بينها.

اخبزيها في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 200° مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنتفخ وتتحمر.

5. تحضير الصوص

اخلطي الجبن الكريمي مع السكر البودرة والحليب حتى تحصلي على قوام ناعم.

بعد خروج السينابون من الفرن، اتركيه يبرد دقيقتين فقط، ثم زينيه بالصوص.

التقديم

قدّميه دافئًا مع كوب قهوة أو شاي، أو قدّميه في الحفلات كتحلية خفيفة وسريعة.

نصائح إضافية