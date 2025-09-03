حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

هل تبحثين عن وصفة سريعة وسهلة لصينية مشكّلة من الدجاج المتبل مع الخضار، تُطهى في الفرن لتجمع بين القيمة الغذائية ومكونات بسيطة وتحضير سريع؟ إليك وصفة الدجاج الشيش بالخضار، للشيف هالة محمود.

المكونات:

للدجاج الشيش

حضّري صينية الشيش بالخضار

500 جرام صدر دجاج مقطع مكعبات متوسطة

2 ملعقة كبيرة زبادي لبن

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1/2 ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

للخضار:

1 حبة بطاطس مقطعة شرائح

1 حبة كوسا مقطعة شرائح

1 جزرة كبيرة مقطعة

1 فلفل رومي ألوان مقطع مربعات

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

1 طماطم كبيرة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة من الأعشاب المجففة زعتر، أوريغانو، أو إكليل الجبل

طريقة عمل صينية الشيش بالخضار

تتبيل الدجاج

في وعاء كبير، ضعي مكعبات الدجاج.

أضيفي الزبادي، زيت الزيتون، البهارات، عصير الليمون، واخلطي جيدًا.

غطي الوعاء واتركي الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل كلما زادت المدة، زادت النكهة

تحضير الخضار

في وعاء آخر، ضعي الخضار المقطعة.

أضيفي زيت الزيتون، القليل من الملح والفلفل، والأعشاب.

قلّبيها جيدًا حتى تتغلف بالتتبيلة.

ترتيب الصينية

في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت:

رتبي طبقة من الخضار.

فوقها طبقة من قطع الشيش طاووق.

يمكنك إضافة شرائح الليمون على الوجه لمزيد من النكهة.

الطهي

غطّي الصينية بورق ألومنيوم.

أدخليها إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 200° مئوية لمدة 35-40 دقيقة.

في آخر 10 دقائق، أزيلي الغطاء لتحمير الوجه قليلاً.

التقديم:

قدّمي صينية الشيش بالخضار مع:

أرز أبيض أو أرز بسمتي بالزعفران.

سلطة زبادي بالخيار أو تبولة.

خبز طازج.

نصائح:

يمكن إضافة مكعبات من الفطر أو الذرة حسب الرغبة.

لتسوية أسرع، يمكن سلق البطاطس نصف سلقة قبل إدخالها الفرن.

استخدمي أسياخ خشبية منقوعة في الماء، وضعيها فوق الخضار بشكل طولي لمظهر الشيش بشكل مشهى، ومذاق لا يقاوم .