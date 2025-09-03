قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل طرق لأشهى أطباق الكفتة في الفرن.. وصفات مضمونة بطعم لا يقاوم

الكفتة
الكفتة
أسماء عبد الحفيظ

الكفتة من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بطرق متعددة تناسب جميع الأذواق. وفي حين أن كثيرين يفضلون قليها، إلا أن خبز الكفتة في الفرن يمنحك طبقًا شهيًا وصحيًا، دون الكثير من الدهون.

 في هذا المقال، نستعرض أفضل وصفات الكفتة في الفرن، من الكفتة بالبطاطس، إلى الكفتة بالطماطم، إلى كفتة صواني الخضار، مع نصائح ذهبية للنجاح من أول مرة، للشيف هدي زعرب.

1. كفتة بالبطاطس فى الفرن
المكونات:

الكفتة
  • 500 غ لحم مفروم
  • 1 بصلة مبشورة
  • ملح + فلفل + قرفة + بهارات كفتة
  • 2 بطاطس مقطعة شرائح ومقلية نصف قلية
  • 2 طماطم مبشورة
  • ملعقة معجون طماطم
  • فص ثوم مهروس

الطريقة:

الكفتة 
  • اخلطي اللحم مع التوابل والبصل، وشكليه إلى أصابع أو كرات.
  • في صينية فرن، رصي الكفتة والبطاطس بالتناوب.
  • اسكبي صلصة الطماطم مخلوطة بالثوم والمعجون
  • غطي الصينية وادخليها فرن ساخن 180° لمدة 35-40 دقيقة.

 2. كفتة بالطماطم والبصل صينية الكفتة التقليدية
المكونات:

الكفتة
  • لحم مفروم مع بصل مبشور وتوابل.
  • شرائح طماطم وبصل دائرية.
  • صلصة طماطم مخففة.

الطريقة:

  • شكلي الكفتة في الصينية.
  • وزعي فوقها شرائح البصل والطماطم.
  • صبي صلصة الطماطم، وغطي بورق فويل.
  • اخبزيها 40 دقيقة، ثم حمّري الوجه.

 3. كفتة بالصينية مع الخضار
المكونات:

  • لحم مفروم + بقدونس + بصل + توابل.
  • شرائح فلفل، كوسا، جزر، بطاطس.
  • صلصة طماطم.

 الطريقة:

  • شكلي الكفتة في قاع الصينية.
  • ضعي الخضار فوقها، واسكبي الصلصة.
  • غطيها وادخليها الفرن حتى تنضج.
  • نصائح لنجاح الكفتة في الفرن:
  • استخدمي لحم متوسط الدهن ليبقى طريًّا ولا ينشف.
  • اعصري البصل جيدًا قبل خلطه مع اللحم حتى لا تُفرز الكفتة ماءً كثيرًا.
  • يمكنك تبطين الصينية بقليل من زيت الزيتون أو ورق الزبدة.
  • أضيفي القليل من البيكنج باودر أو الخبز المطحون إذا أردت قوامًا هشًّا.
  • ضعي قطعة فحم مشتعلة في وسط الصينية بعد التسوية للحصول على نكهة مشوية.

 أفكار للتقديم:

مع الأرز بالشعرية أو الأرز الأبيض.

مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.

إلى جانب الخبز البلدي أو خبز الصاج.

