قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية .

طريقة التحضير لعمل الكفتة المشوية للدجاج:

المقادير :

- نص كيلو صدور دجاج مفرومة ناعم

- بصلة صغيرة مبشورة

- 2 فص ثوم مهروس

- ربع كوب بقدونس مفروم

- نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا

- رشة فلفل أسود

- رشة ملح (حسب الرغبة)

- نصف ملعقة صغيرة كمون

- 1 بيضة (اختياري لتماسك الكفتة)

- قليل من الزيت لدهن الشواية

طريقة التحضير لعمل الكفتة المشوية للدجاج:

1. في بولة كبيرة، ضيفي الدجاج المفروم والبصل المبشور والثوم.

2. أضيفي البقدونس والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والملح.

3. إخلطي المكونات كويس جدًا لحد ما تتجانس. لو عايزة، ضيفي البيضة لزيادة التماسك.

4. شكلي الخليط على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

5. سخني الشواية أو الجريل على نار متوسطة، وادهني الشبكة شوية زيت.

6. حطي الكفتة على الشواية وشويها لمدة 10–15 دقيقة مع التقليب عشان تتحمر من كل الجوانب