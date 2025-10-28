زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، من أن كييف تعتزم توسيع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ لتشمل مناطق روسية إضافية، بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وأضاف زيلينسكي أن القادة العسكريين ناقشوا أهداف شنّ الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك "التوسع الجغرافي" لها.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة: "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام".

ورغم ذلك، كان زيلينسكي قد اعترف الأحد، بوجود "مشكلة فنية" في إنتاج صواريخ كروز الأوكرانية المخطط لها منذ فترة طويلة والمعروفة باسم "فلامنجو".

وتقاوم أوكرانيا القوات الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ونفذت ضربات متكررة بعمق الأراضي الروسية، بشكل رئيسي باستخدام الطائرات المسيّرة.