إسرائيل تعلن تسلم رفات رهينة جديدة من حماس في غزة

أعلنت إسرائيل أن قواتها الأمنية في قطاع غزة تسلمت الإثنين رفات رهينة من الصليب الاحمر في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تلقت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوفٍ سُلّم لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان أن الجثة "ستنقل إلى إسرائيل لتحديد هوية صاحبها، وإبلاغ عائلة الضحية رسميا".

وشدد البيان على أن "الجهود لاستعادة جميع الرهائن مستمرة، ولن تتوقف حتى عودة آخر رهينة إلى وطنه".

وسلمت حماس 15 من 28 جثة تعود إلى رهائن قتلوا خلال احتجازهم منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر.