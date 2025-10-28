أمريكا تتهم روسيا بالبدء في سباق تسلح نووي.. كيف ردت موسكو ؟

فند نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف اتهام واشنطن لموسكو بأنها تنوي بدء سباق تسلح نووي، بحسب “روسيا اليوم”.

وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نرفض جميع التلميحات والاتهامات الباطلة الصادرة عن الوفد الأمريكي".

كما أشار إلى أن روسيا تمتثل تماما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتابع فورونتسوف: "نود أيضا التأكيد مجددا على أن جميع الأنشطة الفضائية التي تقوم بها روسيا تتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية وليست موجهة ضد أي دولة".

وكان أليسون ستورسف، القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة في المنظمة قد قال إن "إعلان روسيا عن تجربة صاروخ بوريفستنيك وإجراءات أخرى تشير إلى أنها "عازمة" على بدء سباق تسلح نووي".

وأطلع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس على نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلّق بشكل أفقي وشاقولي لمدة 15 ساعة.

وأضاف غيراسيموف أن التحليق استمر 15 ساعة وأن الصاروخ استطاع اجتياز كافة الأنظمة الرادارية خلال تحليقه بمسارات شاقولية وأفقية مختلفة، قبل أن يصل إلى هدفه المفترض بدقة.

وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ تتيح استخدامه بدقة مضمونة لضرب الأهداف المحصنة مهما كانت مسافة وجودها في العالم.