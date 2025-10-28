قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025

محمد صبيح

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات):

47.56 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف العربي عند:

47.54 جنيه للشراء.

47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية،  ليسجل:

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي) لنحو:

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو:

47.49 جنيه للشراء

47.59 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، فيصل الإسلامي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك،  إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس) ليسجل:

47.48 جنيه للشراء.

47.58 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الإسكندرية، القاهرة، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليصل:

47.47 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليصل:

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في كريدى أجريكول لنحو:  

47.44 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الإثنين

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

 47.45 جنيه للشراء.

47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

