هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول السائلة فيه: "ما حكم الميكرو بليدين؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تقنية الميكرو بليدين تُعد من الوسائل الحديثة التي ظهرت منذ نحو خمس أو ست سنوات، وتتم باستخدام إبرة أو مشرط لوضع أصباغ معينة في الطبقة الأولى من الجلد، وغالبًا تُستخدم لتكثيف الحواجب الضعيفة أو الخفيفة لتبدو في الشكل الطبيعي المعتاد.

هل عمل الميكرو بليدين حرام شرعا ؟

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء نظروا إلى هذه التقنية بناءً على رأي الأطباء المختصين الذين أكدوا أنها لا تصل إلى الطبقات العميقة من الجلد ولا يخرج معها دم، وبالتالي فهي لا تُشبه الوشم المحرم.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الفتوى انتهت إلى أن الميكرو بليدين جائز شرعًا طالما لم يصاحبه خروج دم، ولا يترتب عليه ضرر، ولا يُقصد به الغش أو التدليس.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن في حال خروج الدم أثناء العملية فإنها حينئذٍ تأخذ حكم الوشم المحرم، لأن الدم يختلط بالصبغة فتتنجس وتُحدث تغييرًا دائمًا.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الميكرو بليدين عادةً لا يستمر أكثر من ستة أشهر ثم يزول، وبالتالي لا يدخل في باب تغيير خلق الله، لأن الضابط في التحريم هو التغيير الدائم.