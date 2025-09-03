ما علاقة الضغط النفسي والتوتر بزيادة الوزن ؟

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى حدوث تغيرات فسيولوجية في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن، وقد تسبب زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص مزيدًا من التوتر، فما العلاقة بين التوتر وزيادة الوزن.

العلاقة بين التوتر والكورتيزول

الباحثون أشاروا إلى أن ارتفاع هرمون التوتر، الكورتيزول، قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ففي كل مرة تشعر فيها بالتوتر، تُفرز الغدد الكظرية الأدرينالين والكورتيزول، ونتيجةً لذلك، يُطلق الجلوكوز (مصدر الطاقة الرئيسي) في مجرى الدم.

ويتم كل هذا لإعطائك الطاقة التي تحتاجها .

وبمجرد زوال الخطر، يزول تأثير الأدرينالين، وينخفض مستوى السكر في الدم، وهنا يبدأ الكورتيزول بالارتفاع ليجدد مخزون الطاقة لديك بسرعة.

كيفية التخلص من التوتر وزيادة الوزن

وعندما تشعر بالتوتر، قد تتلاشى بسهولة العادات الصحية، كالأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.

لذلك الحفاظ على جدول زمني أو روتين يومي منتظم يُساعد على ترسيخ هذه العادات الصحية، ويُساعد على مكافحة تغيرات الوزن المرتبطة بالتوتر.

المصدر very well health