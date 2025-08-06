قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات
منى عبد الوهاب: لا لحظر تيك توك.. نعم لتنظيم المحتوى وضبط الفوضى الرقمية
ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
بسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند
لاعب برازيلي.. الزمالك يقترب من إعلان آخر صفقاته قبل غلق باب القيد الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلات على المائدة.. كوارث في الجسد

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد
أكلات على المائدة..كوارث في الجسد
أسماء عبد الحفيظ

رغم أن كثيرًا من الأكلات تُقدم لنا على أنها شهية، فإن الحقيقة الصادمة أن بعضها قد يتحول إلى قنابل موقوتة داخل الجسم، في هذا التقرير، نكشف الوجه الآخر للأطعمة المنتشرة في البيوت والمطاعم، بعيدًا عن النكهات وبالقرب من الكوارث الصحية.

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

فى إطار هذا السياق حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أطعمة تشكل خطر على الصحة.

1. البرجر واللحوم المصنعة

الخطر الحقيقي؟
تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة مثل النيتريت والنيترات، التي ترتبط مباشرة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

كوارثها الصامتة

  • انسداد الشرايين.
  • مقاومة الإنسولين.
  • السمنة المفرطة عند الأطفال.

2. البطاطس المقلية والشيبسي

ماذا يحدث داخل الجسم؟

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

الطهو في زيوت مكررة وعلى درجات حرارة عالية يؤدي لتكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة.

  • النتيجة
  • ضعف في وظائف الكبد.
  • التهابات مزمنة.
  • خلل في الأعصاب مع الاستهلاك المستمر.

3. المخللات والوجبات شديدة الملوحة

الملح الزائد يرفع ضغط الدم بشكل سريع، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى.

كوارث يومية:

  • احتباس السوائل.
  • هشاشة العظام.
  • تلف الكلى تدريجيًا.

4. الحلويات والمخبوزات الجاهزة

خليط السكر والدهون المهدرجة:
هذه الوجبات لا تغذيك، بل تدمر البنكرياس، وترفع فرص الإصابة بـ السكري من النوع الثاني والكبد الدهني.

المصيدة
الإدمان التدريجي، ثم انهيار في الصحة العامة.

5. مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية

السكر+الكافيين+مُحليات صناعية؟ مزيج  خطر 
مشروبات الطاقة تزيد معدل ضربات القلب بشكل مفرط، وتسبب الإرهاق الكظري، بينما المشروبات الغازية تقضي على الكالسيوم في العظام.

كوارث مُسجّلة علميًا

  • تسوس الأسنان.
  • هشاشة العظام.
  • خلل في الجهاز العصبي.

6. الشاورما والدجاج المجهول المصدر

خطر بكتيري دائم
الشاورما المحضرة خارج المنزل غالبًا ما تكون عرضة للتلوث، وتُطهى بطرق غير صحية.

النتائج المحتملة

  • التسمم الغذائي.
  • التهابات المعدة الحادة.
  • الإصابة بميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية.
أكلات على المائدةكوارث في الجسد الأكلات للأطعمة كوارث في الجسد أطعمة تشكل خطر على الصحة البرجر واللحوم المصنعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

نيكول سابا

خد هنا.. نيكول سابا تطلق أغنيتها الجديدة على يوتيوب

حمزة نمرة

بكليب عاطفي وأغنية سويسية.. حمزة نمرة يطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم "قرار شخصي"

روبي

بعد تصدرها التريند ببوستر أغنيتها الجديدة.. روبي تطرح “ثانيتين” غداً

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد