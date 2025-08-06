رغم أن كثيرًا من الأكلات تُقدم لنا على أنها شهية، فإن الحقيقة الصادمة أن بعضها قد يتحول إلى قنابل موقوتة داخل الجسم، في هذا التقرير، نكشف الوجه الآخر للأطعمة المنتشرة في البيوت والمطاعم، بعيدًا عن النكهات وبالقرب من الكوارث الصحية.

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

فى إطار هذا السياق حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أطعمة تشكل خطر على الصحة.

1. البرجر واللحوم المصنعة

الخطر الحقيقي؟

تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة مثل النيتريت والنيترات، التي ترتبط مباشرة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

كوارثها الصامتة

انسداد الشرايين.

مقاومة الإنسولين.

السمنة المفرطة عند الأطفال.

2. البطاطس المقلية والشيبسي

ماذا يحدث داخل الجسم؟

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

الطهو في زيوت مكررة وعلى درجات حرارة عالية يؤدي لتكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة.

النتيجة

ضعف في وظائف الكبد.

التهابات مزمنة.

خلل في الأعصاب مع الاستهلاك المستمر.

3. المخللات والوجبات شديدة الملوحة

الملح الزائد يرفع ضغط الدم بشكل سريع، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى.

كوارث يومية:

احتباس السوائل.

هشاشة العظام.

تلف الكلى تدريجيًا.

4. الحلويات والمخبوزات الجاهزة

خليط السكر والدهون المهدرجة:

هذه الوجبات لا تغذيك، بل تدمر البنكرياس، وترفع فرص الإصابة بـ السكري من النوع الثاني والكبد الدهني.

المصيدة

الإدمان التدريجي، ثم انهيار في الصحة العامة.

5. مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية

السكر+الكافيين+مُحليات صناعية؟ مزيج خطر

مشروبات الطاقة تزيد معدل ضربات القلب بشكل مفرط، وتسبب الإرهاق الكظري، بينما المشروبات الغازية تقضي على الكالسيوم في العظام.

كوارث مُسجّلة علميًا

تسوس الأسنان.

هشاشة العظام.

خلل في الجهاز العصبي.

6. الشاورما والدجاج المجهول المصدر

خطر بكتيري دائم

الشاورما المحضرة خارج المنزل غالبًا ما تكون عرضة للتلوث، وتُطهى بطرق غير صحية.

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