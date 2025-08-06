تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

يعد الحر الشديد من اخطر العوامل الطبيعية التى تهدد الصحة والبشرة حيث يسبب أمراض عديدة ويمكن أن يجعل الإنسان طريح الفراش.

ووفقا لما ذكره موقع stanfordhealthcar نستعرض لكم أخطر الأمراض الناتجة عن ارتفاع الحرارة والحر الشديد.



الإجهاد الحراري والإغماء



يؤدي التعرق المفرط إلى انخفاض ضغط الدم وتوازن الكهارل، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار أو الإغماء.

ضربة الشمس



في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الجفاف والحرارة إلى انخفاض ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، والارتباك، وإجهاد الأعضاء.

إجهاد القلب والأوعية الدموية



تزيد الحرارة من عبء العمل على القلب، وهو أمر خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات قلبية كامنة.

زيادة خطر الوفاة



ترتبط درجات الحرارة القصوى بارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية .