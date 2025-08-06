عندك صداع بيزيد مع مجهود .. اعرف السبب والعلاج

يصيب الصداع النصفي أحد جانبي الرأس سواء الأيمن أو الأيسر.. فماهى العلامات التى تؤكد الإصابة ما طرق العلاج.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف أعراض الصداع النصفي.

يمكن أن يُسبب الصداع النصفي الام في الجانب الأيسر من الرأس و يزداد ألم الصداع النصفي سوءًا مع النشاط البدني، كالمشي أو صعود السلالم وقد يظهر مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل القيء والغثيان وتشوش الرؤية وومضات الضوء، والتي قد تحدث قبل أو أثناء الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي

عادة ما يكون الصداع النصفي نابضًا أو نابضًا ويُشعر به في جانب واحد من الرأس فقط.

علاج الصداع النصفي

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، يجب عليك مراجعة طبيب أو طبيب أعصاب للتقييم والعلاج حسب الحاجة و يشمل العلاج أدوية، مثل المسكنات ومضادات الاختلاج، وتغييرات في نمط الحياة، مثل النوم، وضمان روتين نوم كافٍ، وممارسة الرياضة بانتظام و قد يكون اتباع نظام غذائي خاص بالصداع النصفي مفيدًا أيضًا في تخفيف الأعراض ومنع نوباته.