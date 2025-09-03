لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت روجينا، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الغامق ، ونسقت معه قميص جينز بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت روجينا ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها المميزة.

أما من الناحية الجمالية تعتمد روجينا، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة روجينا