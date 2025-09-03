بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة ومميزة.

وظهرت دنيا سمير غانم ، مرتديه فستان طويل وبسيط باللون الاحمر ، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت دنيا سمير غانم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دنيا سمير غانم ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة دنيا سمير غانم