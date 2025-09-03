قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد رفض رد المحكمة.. 17 سبتمبر الحكم على مساعدة هالة صدقي في التشهير والابتزاز

هالة صدقي
هالة صدقي
ندى سويفى

حجزت محكمة جنح العمرانية محاكمة مساعدة هالة صدقي في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها لجلسة 17 سبتمبر للحكم 

ترجع وقائع الدعوى حين تقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ الي المستشار المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبدالنبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال  التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتي تعود للعمل معها مرة اخري والا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا، كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها عن طريق الفيس بوك الخاص بها والسوشيال ميديا . 

الفنانة هالة صدقي ومحاميها شريف حافظ 

وقدم حافظ المستندات الدالة علي الاتهام وفلاشة تضمنت كل ماسبق من تشهير وسب وقذف وطلب سماع شهود الاثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز ، حيث استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لاقوال شهود الاثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع. 

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزارة الداخلية وتحريات المباحث يؤكدا صحة البلاغ  كما تقدم المستشار شريف حافظ ببلاغ ايضاً اثناء مباشرة تلك التحقيقات ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانه هالة صدقي بترك العمل معها وتغير شهادتها بالتحقيقات مقابل مبلغ مالي ١٠٠ الف جنيه ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه . 

وبجلسة 29 يناير الماضي رد دفاع المتهمة حسنيه عبد النبي رئيس المحكمة واحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد ورفضته محكمة الاستئناف وتم تغريم المتهمة مبلغ ٤٠٠ جنيه وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها بجلسة اليوم الأربعاء وقررت المحكمة بعد سماع المرافعة بحجزها للحكم بجلسة 17 سبتمبر الجاري. 

الفنانة هالة صدقي مساعدة الفنانة هالة صدقي محكمة جنح العمرانية مساعدة هالة صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد