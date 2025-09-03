قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بغبريال

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال، والتي اعتاد خلالها على تقديم تأملات روحية وتعاليم كنسية لأبناء الكنيسة، وذلك في تمام السادسة مساءً.

العظة الأسبوعية 

ومن المقرر أن تُنقل العظة مباشرة عبر القنوات القبطية الفضائية، وكذلك من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة الرسمية.

وتعد العظة الأسبوعية في الكنيسة أحد أهم المنابر الروحية التي يتلقى منها المؤمنون التعليم والإرشاد، فهي لحظة ينتظرها الشعب ليستمع إلى كلمة تحمل المعنى العميق للإنجيل وتربط بين تعاليم الكتاب المقدس وواقع الحياة اليومية.

ومن خلال العظات تقدم الكنيسة غذاءً روحيًا متجدّدًا يوجّه العقول ويثبّت القلوب على درب الإيمان.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة العظة الأسبوعية الكتاب المقدس

