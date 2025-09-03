البابا تواضروس يلتقي مجلس إدارة مستشفى "بيت النعمة" بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم في المقر البابوي بالإسكندرية القمص بولس صبحي رئيس مجلس إدارة مستشفى "بيت النعمة" التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بسموحة بالإسكندرية، يرافقه القس صموئيل ميلاد نائب رئيس المجلس والدكتور عادل مشرقي مدير المستشفى وعدد من أعضاء المجلس، بحضور القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

عرض وفد المجلس على قداسة البابا التحديات التي واجهتهم منذ توليهم في شهر مايو من عام ٢٠٢٣. كما تم عرض مقطع ڤيديو للتطويرات والتجديدات التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة، وأيضًا الرؤية المستقبلية للعمل في المستشفى.

وأثنى على الجهود التي بذلت لتطوير العديد من أقسام المستشفى معربًا عن تمنياته بعمل التوسعات المخطط لها، وتطلع قداسة البابا إلى وزيارة المستشفى في وقت قريب.

وأشاد قداسته بالفكر المتطور الذي تسير به عمليات تطوير المستشفى بما يتناسب مع دورها وموقعها المتميز في قلب الاسكندرية، وبوصفها إحدى مستشفيات الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية بالإسكندرية، مثمنًا الدور المتميز الذي تقدمه الكنيسة في القطاع الطبي كأحد مسؤولياتها في خدمة المجتمع المصري.