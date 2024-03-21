ماس كهربائي.. حريق بمحل كيماويات في منزل برلماني بالبدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق محل كيماويات أسفل منزل عضو مجلس النواب، عن دائرة البدرشين والعياط، عماد الدين الدرجلي"، بطريق مصر أسيوط الزراعي، دون وقوع إصابات .



تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق في منزل عضو مجلس النواب، عماد الدين عبدالتواب الدرجلي، بطريق مصر أسيوط الزراعي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع اصابات .



وبالفحص، تبين أن الحريق شب فى محل كيماويات أسفل منزل عضو مجلس النواب بسبب ماس كهربائى بأحد الوصلات بغرفة ملحقة بالمحل.

ويجري رجال المباحث التحريات، وجارٍ سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.