بضيّع والمرمى فاضي | كهربا : كان معمولّي عمل في الزمالك

قال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنا في فترة لعبي في نادي الزمالك كنت مقتنع إني معمولي عمل مع الزمالك، مشددًا على أنه لم يكن يسجل أهداف رغم وضوح المرمى أمامه، قائلا "الجون كان فاضي وكنت بضيع".

وتابع "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كنت مقتنع إني معمولي عمل في النادي الزمالك"، مشددًا على أنه يحترم الزمالك ويحترك جمهور الزمالك بشكل كبير.

وأوضح أنه يحبه جمهور الزمالك رغم ما تعرض له منهم من شتائم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لاعبي الاهلي دائمًا ما تساعد بعضها البعض وهو سبب المكسب على الزمالك في المباريات السابقة.

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