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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس لي علاقة بعائلتي.. تصريحات نارية من إمام عاشور مع رامز جلال

صدى البلد

وقع أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، وإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وجاءت أبرز تصريحات امام عاشور في البرنامج :-


رامز جلال: أنت لابس أبيض ليه أنت مش أهلاوي ولا لسه في أمل ترجع الزمالك؟
◾إمام عاشور: لا أنا أهلاوي طبعا

🎙️رامز جلال: السنة اللي فاتت قولتلك أنت مضيت في الأهلي قولت لأ وطلع كلامي صح كذبت عليا ليه؟
◾إمام عاشور: عشان الموضوع يمشي وميبظش

🎙️رامز جلال: لما كنت بتوجه كلام للهجاص كنت تقصد رضا عبد العال؟
◾إمام عاشور: أكيد

🎙️رامز جلال: ميدو قال إنك كلمته وكنت بتعيط عشان ترجع الزمالك تاني؟
◾إمام عاشور: محصلش هو اللي كان بيكلمني عشان ارجع

🎙️رامز جلال: لو الزمن رجع بيك هتختار تروح الأهلي ولا الزمالك؟
◾إمام عاشور: هروح الأهلي طبعًا

🎙️ميدو: كنت أتمني بقاء إمام في الزمالك وأنا بقولك قدامه أهو هو زملكاوي عيلته كلها زملكاوية
◾إمام عاشور: لا يا كابتن أنا أهلاوي طبعًا مليش دعوة بعيلتي
◾ميدو: إمام عاشور اللاعب الوحيد اللي في ريحة جيلنا

🎙️ميدو: اقسم بالله مفيش لعيب لعب للأهلي والزمالك الا وهتلاقيه بيحب الزمالك
🎙️رامز جلال: بتحب الأهلي ولا الزمالك يا إمام؟
◾إمام عاشور: الأهلي

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