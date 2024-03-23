عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث موسكو الإرهابي.. الرئيس البيلاروسي يعزي بوتين

صدى البلد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم السبت، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتصالا هاتفيا، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة.

وأفاد الكرملين  بأن الرئيس البيلاروسي أعرب عن تعازيه العميقة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في موسكو. 

وأكد الطرفان استعدادهما للتعاون في مكافحة الإرهاب. 

ومن جانبه، أكد السفير البيلاروسي في موسكو دميتري كروتوي، إلى أن الأجهزة المختصة البيلاروسية تتعاون بنشاط مع الأمن الروسي على خلفية الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو، وأنها ساعدت روسيا، بين أمور أخرى، في إحباط محاولة الإرهابيين للهروب عبر الحدود.

أفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق بارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 115 قتيلًا.


يأتي ذلك فيما صرح مسؤول روسي بقوله متوعدًا بإنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.

وسبق اليوم أن قالت أجهزة الأمن الروسية إن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية على أطراف موسكو، أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة 100 آخرين.

وشارك مهاجمون يرتدون ملابس مموهة في الهجوم الذي وقع في ضاحية كراسنوجورسك الشمالية الغربية.

وذكر مسؤولون إن أربعة أفراد متورطين بشكل مباشر كانوا من بين 11 شخصا اعتقلوا اليوم السبت.


وكانت قاعة مدينة كروكوس على  تحضر لاستضافة حفل لموسيقى الروك عندما اقتحم المسلحون المكان.

إحباط محاولة الأمن الروسي الب البيلاروس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأجهزة المختصة ارتفاع عدد قتلى ارتفاع ضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل

موضوعات متعلقة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستغل المدنيين لتحصين عملياته العسكرية في غزة

الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات هجوم موسكو الإرهابي

بسبب الأوضاع في غزة.. وزير الخارجية يعقد مباحاثات مع نظيره السنغافوري

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

اللقطات الأولى من وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى مطار العريش

ارتفاع عدد ضحايا حادث موسكو إلى 93 قـ تيلًا

الأمن الروسي يعتقل 11 شخصاً متورطين في الهجوم الإرهابي في موسكو

مجلس الأمن يفتتح جلسة التصويت على مشروع قرار بشأن التطورات في غزة

ترشيحاتنا

لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي بموسكو.. فيديو

وزيرا خارجية مصر وسنغافورة يناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم القطاع الخاص

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

تقارير عبرية: نجل نتنياهو يتطلع إلى العمل في القنصلية الإسرائيلية بميامي

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ