حادث موسكو الإرهابي.. الرئيس البيلاروسي يعزي بوتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم السبت، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتصالا هاتفيا، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس البيلاروسي أعرب عن تعازيه العميقة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في موسكو.

وأكد الطرفان استعدادهما للتعاون في مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، أكد السفير البيلاروسي في موسكو دميتري كروتوي، إلى أن الأجهزة المختصة البيلاروسية تتعاون بنشاط مع الأمن الروسي على خلفية الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو، وأنها ساعدت روسيا، بين أمور أخرى، في إحباط محاولة الإرهابيين للهروب عبر الحدود.

أفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق بارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 115 قتيلًا.



يأتي ذلك فيما صرح مسؤول روسي بقوله متوعدًا بإنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.

وسبق اليوم أن قالت أجهزة الأمن الروسية إن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية على أطراف موسكو، أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة 100 آخرين.

وشارك مهاجمون يرتدون ملابس مموهة في الهجوم الذي وقع في ضاحية كراسنوجورسك الشمالية الغربية.

وذكر مسؤولون إن أربعة أفراد متورطين بشكل مباشر كانوا من بين 11 شخصا اعتقلوا اليوم السبت.



وكانت قاعة مدينة كروكوس على تحضر لاستضافة حفل لموسيقى الروك عندما اقتحم المسلحون المكان.